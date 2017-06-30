В Twitter может появиться функция блокировки недостоверной информации

Занести твит в чёрный список можно будет, кликнув по специальной вкладке в выпадающем меню.

В "Твиттере" можно будет отметить информацию, не соответствующую действительности. Сейчас функция находится на стадии тестирования. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на инсайдерские источники.

Как рассказал собеседник издания, занести твит в чёрный список можно будет, кликнув по специальной вкладке в выпадающем меню. При этом, пишет издание, функция не получила подтверждения руководства компании, так что её введение остаётся под вопросом.

Инициатива является частью кампании "Твиттер" по борьбе с разного рода злоупотреблениями в рамках соцсети.

"Твиттер" — социальная сеть микроблогов для публичного обмена короткими сообщениями.