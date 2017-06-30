Сложился как карточный домик. Рухнувший корпус вуза в Донецке показали с коптера

Накануне около 19:00 у одного из зданий Университета экономики и торговли рухнула половина стены. Никто не пострадал.

По последним данным, площадь разрушений в здании вуза в Донецке составляет 400 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

— В четвёртом корпусе Донецкого национального университета экономики и торговли произошло обрушение кровли и двух межэтажных перекрытий площадью 400 квадратных метров над актовым залом правого крыла, — уточнили в ведомстве.

Отметим, точные причины обрушения пока не известны. Следствие рассматривает две версии: взрыв или обрушение под воздействием природных факторов.

Всего в аварийно-спасательных работах принимали участие 73 сотрудника МЧС и 14 единиц спецтехники.

Отметим, в ДНР сегодня также сообщили о 44 нарушениях режима тишины за последние сутки. В ходе обстрелов было повреждено 13 домов в Ясиноватой и Докучаевске.