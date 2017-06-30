"Мальчики, привет!" На Украине тусовщицы погибли в ДТП в прямом эфире Instagram

Девушки развлекали своих подписчиков прямой трансляцией из салона авто, где они устроили вечеринку с распитием алкогольных напитков. Праздник было решено продолжить в клубе, по дороге куда они и разбились.

Трагедия произошла минувшей ночью в городе Изюм Харьковской области. Жертвами аварии стали две девушки, которые приходились друг другу троюродными сёстрами. На полной скорости их автомобиль врезался в столб. 16-летняя пассажирка погибла на месте, а 24-летняя девушка за рулём скончалась в реанимации спустя несколько часов, передаёт издание "Харьков live".

За всем происходящим в салоне авто за несколько минут до страшной аварии могли наблюдать сотни человек, поскольку девушки вели прямую трансляцию в "Инстаграме". Эту запись уже изучают следователи. На кадрах видно, как тусовщицы развлекаются и употребляют спиртные напитки прямо в машине, а также сигналят проезжающим мимо парням. Праздник было решено продолжить в клубе, по дороге куда они и разбились.