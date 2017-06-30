Беспилотный КамАЗ сможет распознавать почти все дорожные знаки

Компания Cognitive Technologies, которая занимается созданием беспилотного КамАЗа, сообщила, что выпустила новую версию системы помощи водителю, позволяющую распознавать почти все дорожные знаки.

Сообщается, что новый функционал дополнился возможностью распознавания ещё более 40 наиболее часто встречаемых знаков. Так, теперь машина знает обозначения направления движения по полосам, начала и конца полосы, искусственной неровности, кругового движения, парковки и многое другое.

В пресс-службе Cognitive Technologies сообщили, что первый серийный КамАЗ с системой помощи водителю планируется выпустить в 2018 году. Отечественные беспилотные грузовики могут даже отправить на экспорт.

До 2020 года разработчик планирует создать активную систему, которую к 2022–2023 годам намерены адаптировать для движения на автомагистрали (high way piloting). Предполагается, что полностью беспилотный автомобиль КамАЗ появится к 2025 году.