Австрийский суд признал законным изъятие дома Гитлера

Экс-владелица помещения настаивала на том, что экспроприация дома не соответствует действующему законодательству.
Конституционный суд Австрии признал законным экспроприацию дома Адольфа Гитлера в Браунау-на-Инне в пользу государства. Об этом сообщают местные СМИ.
Как заявил судья, изъятие дома не противоречит Конституции Австрии и отвечает всем общественным интересам.
Таким образом, Конституционный суд отклонил ходатайство бывшей владелицы дома Герлинде Поммер-Англохер о признании экспроприации незаконной.
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