Австрийский суд признал законным изъятие дома Гитлера

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Австрийский суд признал законным изъятие дома Гитлера

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Экс-владелица помещения настаивала на том, что экспроприация дома не соответствует действующему законодательству.

Конституционный суд Австрии признал законным экспроприацию дома Адольфа Гитлера в Браунау-на-Инне в пользу государства. Об этом сообщают местные СМИ.

<p>Фото: соцсети</p>

Как заявил судья, изъятие дома не противоречит Конституции Австрии и отвечает всем общественным интересам.

Таким образом, Конституционный суд отклонил ходатайство бывшей владелицы дома Герлинде Поммер-Англохер о признании экспроприации незаконной.

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