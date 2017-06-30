На Украине заявили о необходимости эвакуировать людей из Донбасса из-за радиации

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На Украине заявили о необходимости эвакуировать людей из Донбасса из-за радиации

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Флаг Украины. Фото: © РИА Новости

Георгий Тука заявил, что более 88% резервных источников питьевой воды подконтрольной Украине части Луганской области признаны непригодными для использования.

Повышение уровня воды и затопление шахт приведёт к росту радиации в Донбассе, поэтому необходимо постепенно переселить оттуда людей. Такое заявление сделал замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Георгий Тука. Слова политика приводит телеканал "112 Украина".

— Речь идёт вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идёт о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут на протяжении десяти лет, — приводит телеканал слова замминистра.

По словам замминистра, 88% резервных источников питьевой воды подконтрольной Украине части Луганской области уже признаны непригодными для использования.

Тука заверил, что загрязнения и радиация коснутся и территории России. А полгода назад он заявлял, что Украина вернёт себе Донбасс за год.

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