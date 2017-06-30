Депардье отсудил 6,6 млн рублей у российской бизнесвумен

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Депардье отсудил 6,6 млн рублей у российской бизнесвумен

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Жерар Депардье. Фото: © L!FE

Актёр подал в суд из-за пропажи денег со своих счетов после сотрудничества с компанией Елены Лазаревой.

Французский актёр Жерар Депардье, отсудил 6,6 млн рублей у бизнесвумен Елены Лазаревой. Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу знаменитости 100 тысяч евро. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Ранее Лайф сообщал, что ответчица является владелицей нескольких компаний, среди которых ООО "Главбухаудит", занимающаяся финансовым аудитом. Когда актёр сотрудничал с ней, он обнаружил пропажу 7,2 млн рублей со счёта. На аналогичную сумму пополнились личные счета предпринимательницы.

<p>Ответчица Елена Лазарева. Фото: © L!FE</p>

Напомним, Депарьде ранее получил российское гражданство. Хоть он и прописан в Саранске, но постоянно живёт за границей.

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