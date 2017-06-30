В портах Японии ищут смертельно опасных для человека огненных муравьёв

Сегодня правительство страны распорядилось проверить крупнейшие грузовые порты на наличие насекомых.

Министр охраны окружающей среды Коити Ямамото сообщил, что специальные службы проверят семь контейнерных портов на наличие смертельно опасных для человека муравьев. Сегодня насекомых обнаружили на грузовых воротах в порту на острове Хонсю и стенке контейнера, прибывшего из Китая. Об этом сообщило агентство Kyodo.

— Ситуация требует быстрых мер, мы должны пресечь проникновение огненных муравьев, — заявил Ямамото.

Отметим, яд огненных муравьев вызывает у человека сильный шок. Без оказания адекватной помощи человек может умереть.