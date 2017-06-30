Песков рассказал о повестке заседания Совета Союзного государства

Ожидается, что после заседания Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры.

30 июня состоится заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства с участием президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, повестка мероприятия довольно обширная.

— Давно не было этого мероприятия. Повестка обширная. Итоги торгово-экономического взаимодействия по 2016 году и приоритетные направления дальнейшего развития Союзного государства. Будет также обсуждена тема внешнеполитического взаимодействия РФ и Белоруссии, отметил представитель Кремля.

По предварительным данным, после заседания Путин и Лукашенко также проведут отдельную встречу.