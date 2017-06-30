В Кремле анонсировали важные международные телефонные разговоры Путина

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В Кремле анонсировали важные международные телефонные разговоры Путина

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Однако, с кем именно побеседует глава государства, его пресс-секретарь не уточнил.

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведёт несколько важных международных телефонных разговоров. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— На вечер у президента запланировано несколько важных международных телефонных разговоров. Они продолжатся и в субботу, — сказал Песков.

Однако, с кем именно пообщается глава государства, пресс-секретарь не уточнил.

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