Песков подтвердил участие главы Россельхознадзора в Совете Союзного государства

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призывал возбудить против Данкверта уголовное дело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт примет участие в заседании Совета Союзного государства.

— Да, будет, — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, которые спросили об участии Данкверта в заседании.

Интерес журналистов связан с тем, что в Совете Союзного государства также примет участие и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Именно он призывал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора. По его мнению, ведомство препятствует поставкам местного продовольствия на территорию России.