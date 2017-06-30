Песков подтвердил участие главы Россельхознадзора в Совете Союзного государства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт примет участие в заседании Совета Союзного государства.
— Да, будет, — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, которые спросили об участии Данкверта в заседании.
Интерес журналистов связан с тем, что в Совете Союзного государства также примет участие и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Именно он призывал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора. По его мнению, ведомство препятствует поставкам местного продовольствия на территорию России.
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