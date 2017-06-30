Песков подтвердил участие главы Россельхознадзора в Совете Союзного государства

Читайте также

Песков подтвердил участие главы Россельхознадзора в Совете Союзного государства

25

Сергей Данкверт. Фото: ©РИА Новости/Константин Чалабов

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призывал возбудить против Данкверта уголовное дело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт примет участие в заседании Совета Союзного государства.

— Да, будет, — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, которые спросили об участии Данкверта в заседании.

Интерес журналистов связан с тем, что в Совете Союзного государства также примет участие и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Именно он призывал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора. По его мнению, ведомство препятствует поставкам местного продовольствия на территорию России.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!