Путин ещё не смотрел посвящённый ему фильм Стоуна

Президент РФ Владимир Путин ещё не посмотрел посвящённый ему фильм американского режиссёра Оливера Стоуна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Насколько мне известно, от начала до конца посмотреть времени не было, но какие-то фрагменты видел, — сказал Песков.
Для главы государства подготовили полную версию фильма на диске. Дмитрий Песков допустил, что президент посмотрит материал во время одного из предстоящих визитов.
Документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" был показан в России с 19 по 22 июня. Кроме того, в США издательство Hot Books выпустило полный текст интервью в виде отдельной книги.
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