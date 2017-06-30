Путин ещё не смотрел посвящённый ему фильм Стоуна

По словам пресс-секретаря президента, у главы государства не было на это времени.

Президент РФ Владимир Путин ещё не посмотрел посвящённый ему фильм американского режиссёра Оливера Стоуна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Насколько мне известно, от начала до конца посмотреть времени не было, но какие-то фрагменты видел, — сказал Песков.

Для главы государства подготовили полную версию фильма на диске. Дмитрий Песков допустил, что президент посмотрит материал во время одного из предстоящих визитов.

Документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" был показан в России с 19 по 22 июня. Кроме того, в США издательство Hot Books выпустило полный текст интервью в виде отдельной книги.