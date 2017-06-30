В Кремле заверили, что РФ защитит интересы задержанного под Луганском россиянина

При этом пресс-секретарь президента отметил, что такие вопросы решаются по дипканалам, а не в Кремле.

Дмитрий Песков заверил, что РФ будет отстаивать законные интересы задержанного на Украине Виктора Агеева.

— Обычно по дипломатическим каналам законные юридические интересы наших граждан за рубежом (защищаются. — Прим. редакции), поэтому ежедневно в своей деятельности Кремль этим не занимается. Никаких сомнений, конечно, быть не должно: всё, что законом предписывается — я имею в виду меры по защите интересов — будет реализовано, — пояснил Песков.

Ранее Би-би-си сообщил о том, что под Луганском задержан российский контрактник. В Минобороны опровергли эту информацию и пояснили, что Агеев проходил срочную службу в Вооружённых силах РФ, но в мае 2016 года уволился в запас.