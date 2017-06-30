Песков посоветовал журналистам быть осторожнее из-за "ветхозаветного потопа"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завершил ежедневный пресс-брифинг предостережением в связи с ухудшением погоды в столичном регионе.
— Желаю всем сегодня хорошо поработать и будьте осторожны в связи с дождями, — обратился он к журналистам.
Ранее стало известно, что на Москву надвигается стена дождя, какого не было с 50-х годов прошлого века. Синоптики сравнили надвигающуюся бурю с потом из Ветхого завета, а МЧС объявило экстренное предупреждение.
Жителей Москвы ждёт не только ливень, но и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с непогодой возможны падение деревьев, повреждение крыш и линий электропередачи.
Буря будет бушевать в столичном регионе плоть до самой ночи.
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