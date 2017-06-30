Лаборатории "Инвитро" приостановили работу в РФ и Белоруссии из-за кибератак

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Лаборатории "Инвитро" приостановили работу в РФ и Белоруссии из-за кибератак

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Кроме того, хакерской атаке подверглись филиалы и в Казахстане — из-за этого они также временно приостановили приём анализов.

Сегодня сеть медицинских лабораторий "Инвитро" объявила о временном прекращении приёма анализов в России, Белоруссии и Казахстане из-за мощной хакерской атаки.

— В связи с процессом восстановления инфраструктуры "Инвитро" после кибератаки временно приостановлен приём биоматериала в медицинских офисах России, Казахстана и Белоруссии. Мы делаем всё для возобновления работы, — говорится в сообщении сети лабораторий.

В компании заявили, что все обращения пациентов будут тщательно проработаны в индивидуальном порядке, а сама лаборатория в ближайшее время возобновит свою работу после устранения всех сбоев.

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