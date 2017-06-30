Московские аэропорты начали задерживать рейсы из-за непогоды

По данным на 12:50, в Домодедово два рейса отменено и 13 задержано. В Шереметьево задерживается девять рейсов.

Сегодня в столичном регионе ожидается сильнейшая гроза с ливнем, градом и усилением ветра местами до 20 метров в секунду. По данным сервиса "Яндекс. Расписания", непогода уже начала вносить изменения в расписания столичных аэропортов.

Ранее МЧС и ГИБДД просили жителей и гостей столицы быть внимательными и осторожными. Сообщается, что непогода может повалить деревья и рекламные конструкции, от которых сегодня лучше держаться подальше.

Предыдущий сильный ураган обрушился на Москву 29 мая. Тогда во время шторма погибло более 10 человек и ещё десятки пострадали.