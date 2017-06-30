МЧС: В Москве ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду

При этом синоптики объявили оранжевый уровень опасности в столице в связи с ливнем.

Московский главк МЧС выпустил обновлённую информацию относительно усиления ветра. Так, жителей столичного региона предупредили о шквале с порывами до 24 метров в секунду.

— В связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений с 12:30 30 июня до 03:00 1 июля в Московской области и городе Москве ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 19–24 метров в секунду, — отмечается в сообщении МЧС.

Ранее в ведомстве объявили экстренное предупреждение из-за грядущей непогоды, а синоптики объявили оранжевый уровень опасности.