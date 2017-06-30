Захарченко раскритиковал "формулу Макрона" по Донбассу

По мнению главы ДНР, все необходимые меры и условия разрешения конфликта уже прописаны в минских соглашениях.

Глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко раскритиковал предложенный французским президентом комплекс мер для урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению главы ДНР, так называемая "формула Макрона" бессмысленна.

— Всё, что необходимо, прописано в минских соглашениях: комплексы мер и все условия разрешения конфликта. Придумывать что-то новое считаю нецелесообразным, перспективы оцениваю как нулевые, — заявил Захарченко во время рабочего визита в Ростов-на-Дону.

Проект инициатив по урегулированию кризиса в Донбассе в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) стал итогом переговоров президента Украины Петра Порошенко с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.