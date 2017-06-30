Под Орлом мать с младенцем нашли повешенными на верёвках от свадебных баннеров

Пропавшую Ирину Венедиктову обнаружила полиция недалеко от частного дома рядом с деревней Становое.

Оба тела были в петле, которая сделана из верёвок, оставшихся от свадебных баннеров. Мама и ребёнок были повёрнуты в разные стороны. Из одежды на малыше не было ничего, а на маме была кофта и юбка, в которых она покинула семейный автомобиль.

31-летняя Ирина Венедитктова пропала вместе с шестимесячным ребёнком, когда она вместе с мужем и двумя другими детьми остановилась на ночлег в лесополосе в Орловской области.

Её супруг Олег заявил о пропаже жены утром 29 июня. Когда мужчина проснулся, то не обнаружил в их автомобиле Ирину с младшим сыном. Растерянный муж позвонил в полицию и заявил о пропаже супруги.

Спустя несколько часов после организации поисков 31-летней женщины с ребёнком их тела с признаками удушения были обнаружены в лесополосе недалеко от деревни Становое.

По предварительной версии следствия, Ирина сначала задушила своего шестимесячного сына, а потом покончила с собой.