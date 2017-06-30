Лавров описал нападки США на Россию анекдотом про Чапаева

По словам министра иностранных дел, обвинители России пользуются тем, что в приличном обществе принято верить на слово.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил обвинения со стороны США в адрес России с анекдотом про Чапаева в Монте-Карло. Об этом министр сказал во время выступления на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве.

— Помните (анекдот. — Прим. ред.), как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло, (играли в карты. — Прим. ред.) и когда стали говорить, у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня 21". Чапаев говорит: "Покажи". В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича попёрла карта..." — рассказал Лавров.

По словам министра, нечто похожее происходит и обвинениями в адрес России (в хакерских атаках, вмешательстве в избирательную кампанию США и др.) — западные страны пользуются максимой, что "в приличном обществе принято верить на слово".

— Тот же самый президент США Рональд Рейган сказал такую фразу — "доверяй, но проверяй". Поэтому мы будем доверять только фактам, а не верить на слово, — резюмировал Лавров.