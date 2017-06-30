Иркутские полицейские спасли водителя горящей машины, который уснул за рулём

Мужчина не убрал ногу с педали газа и забыл выключить двигатель, из-за чего и произошёл пожар.

В Иркутске полицейские спасли жизнь водителю автомобиля, который уснул за рулём. Об этом сообщает паблик Mash.

Сообщается, что мужчина припарковался на улице Джамбула и уснул в машине, забыв выключить двигатель. Также водитель не убрал ногу с педали газа, из-за этого произошло возгорание. Сообщается, что инцидент произошёл около четырёх часов ночи на прошлой неделе.

Очевидцы вызвали полицию на место ЧП. В результате сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Евгений Бугаевский и Владимир Новик вытащили из горящей машины мужчину, который был уже без сознания.

Отметим, что два года назад один из правоохранителей получил награду "За спасение погибавших" за то, что вытащил человека из горящей квартиры.