Московский городской транспорт работает в усиленном режиме из-за урагана

На Москву обрушились дождь и сильный ветер, порывы которого достигают 24 метров в секунду.

Московский городской транспорт, среди которого автобусы, трамваи и троллейбусы, перешёл на усиленный режим работы из-за урагана в столице. Кроме того, в метро и на МЦК сотрудники постоянно мониторят возможные течи, чтобы избежать сбоев в движении поездов.

В Мосгортрансе пояснили, что в случае необходимости для обеспечения бесперебойной работы транспорта будет задействовано около 100 сотрудников и более 50 единиц техники. Кроме того, на открытых участках подземки постоянно очищают железнодорожные пути.

— Чаще производится уборка перехватывающих парковок для наиболее комфортного пользования автовладельцами, — добавили в Мосгортрансе.

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