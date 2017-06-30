Силуанов: Зависимость курса рубля от цен на нефть снижается

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам о том, что зависимость курса российского рубля от колебаний нефтяных цен снижается во многом благодаря действиям Минфина. По его словам, это происходит из-за того, что ведомство направляет в резервы дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Силуанов также подчеркнул, что задача ведомства заключается в том, чтобы сделать курс рубля прогнозируемым и относительно стабильным.

— Всё меньше и меньше наблюдается зависимость курса от цен на нефть. И во многом это действия Министерства финансов в части изъятия избыточных нефтегазовых доходов, которые поступают. Не трата этих доходов, а формирование, соответственно, резервов. Это, с одной стороны, резервы для бюджета, а с другой стороны, снижает волатильность курса, — сказал Силуанов.

Министр подчеркнул, что Минфин заложил в расчёты параметров бюджета на 2018–2020 годы курс рубля, который учтён в прогнозе Минэкономразвития. В соответствии с ним курс доллара по итогам 2017 года ожидается на уровне 64,4 рубля за доллар, а в 2018 году — 69,8 рубля за доллар, в 2019 и 2020 годах — 71,2 и 72,7 рубля за доллар.