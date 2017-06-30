Британец, ударивший девочку-мусульманку беконом по лицу, сядет на полгода

При этом 36-летний Алекс Чиверс назвал девочку-подростка "игиловским отбросом", добавив, что она "заслуживает этого".

Суд в Лондоне приговорил к шести месяцам тюрьмы 36-летнего Алекса Чиверса за то, что он кинул в лицо девочки-мусульманки кусок бекона, передаёт Metro. Друг Чиверса снял произошедшее на камеру.

По информации полиции, в начале июня Чиверс подошёл к женщине и её дочери, одетым в традиционную мусульманскую одежду, на улице на севере Лондона и начал их оскорблять по религиозному признаку.

Чиверс заранее специально надел лыжную маску и мотоциклетный шлем, чтобы полиция не смогла идентифицировать его. Британец назвал девочку-подростка "игиловским отбросом" и, добавив, что она "заслуживает этого", ударил её беконом по лицу.

По заявлению полиции, девочка не пострадала, но испытала шок. Помимо заключения Чиверса принудят заплатить пострадавшей 115 фунтов.