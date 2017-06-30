Синоптики рассказали, когда в Москве закончится ураган

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Синоптики рассказали, когда в Москве закончится ураган

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В настоящий момент в столице действует предпоследний, оранжевый, уровень опасности.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Александр Синенков в интервью Лайфу рассказал, что гроза, сильный ливень и град закончатся в столице примерно к 18–19 часам.

— Сейчас уже буквально видно солнце, но слышны раскаты грома. Такие очаги плотные ещё проявят себя. Выпадение осадков, в том числе и града, сохранится в мегаполисе до 18–19 часов, — сказал Синенков.

Он подчеркнул, что после 19 часов активность осадков пойдёт на убыль — дожди станут кратковременными и будут идти лишь местами.

Следите за прямой трансляцией шторма, которую ведёт Лайф.

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