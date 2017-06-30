Два человека пострадали от непогоды в Калужской области

Одного мужчину госпитализировали. У него диагностированы ушибы и перелом левой руки.

По информации Лайфа, уже есть первые пострадавшие от урагана. Инцидент произошёл под Калугой на байк-фестивале "Мото-Малоярославец 25 лет". Два человека были ранены после того, как на них рухнули железные конструкции палаток, не устоявшие при сильных порывах ветра. Об этом сообщает телеграм-канал L!FE ШОТ.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня на столичный регион обрушится сильнейшая за последние 60 лет непогода. Ожидается гроза с ливнем и градом и усиление ветра местами до 24 метров в секунду. МЧС и ГИБДД просят жителей и гостей города быть предельно осторожными.

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