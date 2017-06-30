Силуанов заявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ

Власти России приняли решение объединить Фонд национального благосостояния с Резервным фондом. Об этом сообщил сегодня глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

— Вообще у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть Фонд национального благосостояния, есть Резервный фонд, — отметил глава ведомства.

По словам Силуанова, в следующем году из Резервного фонда будут потрачены 623 миллиарда рублей. Это те деньги, которые будут направлены туда в этом году. Для финансирования дефицита бюджета же будут использованы нефтегазовые доходы от цены нефти выше 40 долларов за баррель.

ФНБ и Резервный фонд были созданы в 2008 году. Фонд национального благосостояния — это часть механизма пенсионного обеспечения россиян. Резервный фонд — это часть средств федерального бюджета, которые используются для покрытия его дефицита.