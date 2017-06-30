Бортпроводников "Аэрофлота" дополнительно премируют

Бортпроводники "Аэрофлота" могут получить дополнительную премию по итогам работы за девять месяцев 2017 года, сообщил источник в авиакомпании. По его словам сейчас этот вопрос обсуждается, однако он не уточнил размер премии, которую планируется выплатить членам кабинного экипажа.

— Обсуждается вопрос выплаты премий большинству бортпроводников по итогам работы за девять месяцев текущего года, параметры выплат ещё уточнятся, — пояснил источник в авиакомпании.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что в "Аэрофлоте" более пяти тысяч бортпроводников получили премию в размере 110 тысяч рублей по итогам работы за 2016 год. Выплаты сотрудникам производились от чистой прибыли компании. Однако около 70 бортпроводников непризнанного Шереметьевского профсоюза бортпроводников получили лишь по 870 рублей за 2016 год.