"Аэрофлот" стал лидером по объёму авиаперевозок на транзите Европа — Азия

Сообщается, что российская компания даже обогнала знаменитую Lufthansa, Turkish Airlines и многих других.

"Аэрофлот" занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией. Такие данные приводит портал Airline Network News & Analysis anna.aero.

Согласно исследованию, этим летом российский авиаперевозчик стал мировым лидером по размеру провозных ёмкостей на дальнемагистральных маршрутах между Европой и Азией. Так, летом 2017 он выставил 1,84 млн пассажирских кресел только в направлении "туда", увеличив показатель прошлого года на 12%, и опередил авиакомпанию Lufthansa — чемпиона лета прошлого года.

Также российская авиакомпания обошла Turkish Airlines, Air China, British Airways, KLM, Air France, Singapore Airlines, которые вошли в топ-15 по размерам провозных емкостей на маршрутах между Европой и Азией.

Директор авиакомпании Виталий Савельев в свою очередь отметил, что наращивание перевозок на транзитных маршрутах между Европой и Азией — один из важнейших приоритетов стратегии "Аэрофлота".

Примечательно, что anna.aero — уже четвертая британская аналитическая служба, которая даёт высокую оценку деятельности авиаперевозчика.