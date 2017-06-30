В космическом "гамбургере" в созвездии Ориона обнаружен спирт

Сложная органика в зародыше звезды может стать основой для появления жизни в будущей системе планет.

Астрономы, изучавшие "зародыш" звезды HH 212 в созвездии Ориона, напоминающей гигантский гамбургер, выявили молекулы спирта и других сложных органических веществ в её составе, сообщается в Astrophysical Journal.

Подобные молекулы являются своеобразными "кирпичиками жизни" — именно из них формируются аминокислоты, из которых, считают учёные, и родилась жизнь на нашей планете.

Зародыш звезды HH 212 в созвездии Ориона был обнаружен учёными в апреле этого года. Он являет собой необычный пример, так как по форме напоминает не плоский диск (как бывает обычно на этой стадии), а гигантский бублик или гамбургер. Звезда начала формироваться по космическим меркам совсем недавно — всего 40 тысяч лет назад.

Астрономы надеются, что наблюдение за "гамбургером" прольёт свет на первые этапы рождения новых светил.