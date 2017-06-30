В Москве МЧС переведено на режим повышенной готовности

Подразделения Главного управления МЧС по Москве переведены в режим повышенной готовности в связи с ливнем и ветром, которые сегодня пришли в столицу. Об этом Лайфу сообщила Оксана Золотова, заместитель начальника управления информации ГУ МЧС.

— Мы находимся в режиме повышенной готовности. Пока заявок нет от населения, пока МЧС никуда не привлекается, — отметила она.

Напомним, накануне синоптики заявили, что непогода, надвигающаяся на Москву, вызовет едва ли не "ветхозаветный потоп" — за несколько часов на столицу выльется полумесячная норма осадков. Ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, град.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию, посвящённую непогоде в Москве.