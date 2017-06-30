Более 45 рейсов задерживаются в московских аэропортах из-за непогоды

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Более 45 рейсов задерживаются в московских аэропортах из-за непогоды

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Фото:© РИА Новости/Виталий Белоусов

Пока дождь и ветер в столице утихли, однако синоптики обещают вторую волну урагана к 15:00.

Ветер и сильный ливень стали причиной отмены и задержки рейсов в столичных аэропортах. Так, в Домодедово задержали 20 самолётов и отменили три вылета.

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В свою очередь, в Шереметьево задержали 27 рейсов. Информации о задержке и отмене вылетов из Внуково и Жуковского пока не поступало.

Ранее сообщалось о 20 задержанных рейсах.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию, посвящённую непогоде в Москве.

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