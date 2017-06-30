На Кипре у входа в бизнес-центр сдетонировало взрывное устройство

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На Кипре у входа в бизнес-центр сдетонировало взрывное устройство

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Фото: cyplive.com

Офисному зданию и рядом стоящим домам нанесён значительный ущерб. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

На Кипре в городе Лимасол у входа в бизнес-центр прогремел взрыв. Как сообщает местная полиция, сдетонировало взрывное устройство. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Отмечается, что офисное здание и рядом стоящие строения получили значительные повреждения.

Местные сотрудники полиции ведут расследование по факту случившегося. Прогремевший взрыв терактом пока не признали.

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