На Кипре у входа в бизнес-центр сдетонировало взрывное устройство

Офисному зданию и рядом стоящим домам нанесён значительный ущерб. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

На Кипре в городе Лимасол у входа в бизнес-центр прогремел взрыв. Как сообщает местная полиция, сдетонировало взрывное устройство. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Отмечается, что офисное здание и рядом стоящие строения получили значительные повреждения.

Местные сотрудники полиции ведут расследование по факту случившегося. Прогремевший взрыв терактом пока не признали.