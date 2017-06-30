В Наро-Фоминске жилой дом загорелся после попадания молнии

В подмосковном Наро-Фоминске на улице Колхозной молния попала в жилой дом, здание загорелось. В настоящее время его тушат пожарные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее стало известно, что от непогоды уже пострадало несколько человек. В Калужской области на двух посетителей байк-фестиваля "Мото-Малоярославец 25 лет" обрушились снесённые ветром палатки, а в Москве на мужчину упало дерево.

По прогнозам синоптиков, сегодняшний шторм может стать сильнейшим в Москве за последние 60 лет.