В Наро-Фоминске жилой дом загорелся после попадания молнии

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В Наро-Фоминске жилой дом загорелся после попадания молнии

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В подмосковном Наро-Фоминске на улице Колхозной молния попала в жилой дом, здание загорелось. В настоящее время его тушат пожарные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

<p>Фото: © Mash</p>

Ранее стало известно, что от непогоды уже пострадало несколько человек. В Калужской области на двух посетителей байк-фестиваля "Мото-Малоярославец 25 лет" обрушились снесённые ветром палатки, а в Москве на мужчину упало дерево.

По прогнозам синоптиков, сегодняшний шторм может стать сильнейшим в Москве за последние 60 лет.

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