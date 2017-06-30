Фото бутерброда французского политика стало популярней снимка Maкрона

Бутерброд, выложенный в "Твиттере" бывшим кандидатом в президенты Бенуа Амоном, перепостили в два раза больше пользователей Сети.

Фотография бутерброда, выложенная в "Твиттере" участником первого тура президентских выборов Бенуа Амоном, опередила по популярности официальную фотографию действующего президента страны Эммануэля Макрона, пишет Le Parisien.

Так, количество перепостов бутерброда с картошкой фри превысило 60 тысяч, в то время как портрет президента ретвитнули всего 30 тысяч раз. Бывший кандидат в президенты от социалистов опубликовал снимок своего ужина с подписью "Я сломался", снабдив твит тегом "голод".

А вот официальная фотография Эммануэля Макрона, сделанная в президентском кабинете в Елисейском Дворце.