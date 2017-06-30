Фото бутерброда французского политика стало популярней снимка Maкрона

Фотография бутерброда, выложенная в "Твиттере" участником первого тура президентских выборов Бенуа Амоном, опередила по популярности официальную фотографию действующего президента страны Эммануэля Макрона, пишет Le Parisien.
Так, количество перепостов бутерброда с картошкой фри превысило 60 тысяч, в то время как портрет президента ретвитнули всего 30 тысяч раз. Бывший кандидат в президенты от социалистов опубликовал снимок своего ужина с подписью "Я сломался", снабдив твит тегом "голод".
J'ai craqué. #faim #ZéroRégime pic.twitter.com/Yy3nsH8vVx— Benoît Hamon (@benoithamon) 29 июня 2017 г.
А вот официальная фотография Эммануэля Макрона, сделанная в президентском кабинете в Елисейском Дворце.
Portrait officiel. pic.twitter.com/fAhSZJvPa5— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 29 июня 2017 г.
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