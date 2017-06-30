МЖД перешла на усиленный режим работы в связи с обрушившимся на Москву ураганом

Машинисты всех поездов получили дополнительные инструкции о ведении поездов в условиях плохих погодных условий.

Как рассказал Лайфу представитель пресс-службы Московской железной дороги Владимир Зайченко, МЖД перешла на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

— На МЖД введён специальный режим работы. Усилен контроль над основополагающими объектами железнодорожных инфраструктур. Подготовлены аварийно-восстановительные бригады и спецтехника, чтобы оперативно отреагировать на возможные нештатные ситуации, — сказал Зайченко.

Он также отметил, что машинисты всех поездов получили необходимые инструкции о том, как вести поезда в условиях дождя, грозы и шквалистого ветра.

Московская железная дорога сегодня также увеличила количество бригад, которые осматривают всю путевую инфраструктуру, включая устройства, отвечающие за автоматическую регулировку движения поездов.

— МЖД обращается к пассажирам с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге, — напомнил Владимир Зайченко.