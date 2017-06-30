Порошенко: Выборы, друзья, ещё очень не скоро

Президент Украины посоветовал представителям власти на местах активно вкладывать деньги в развитие регионов, а не копить на взятки, которые им пригодятся в преддверии избирательной кампании.

Украинский лидер Пётр Порошенко напомнил руководителям регионов, что новый избирательный сезон в Незалежной стартует лишь в 2019 году, поэтому включать режим жёсткой экономии сейчас смысла нет. Об этом политик заявил во время торжественного мероприятия по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины, передаёт УНИАН.

Порошенко отметил, что в 2014 году он специально провёл досрочные парламентские, а в 2015-м — и местные выборы, чтобы "остановить популизм" и дать стране хотя бы четыре года на настоящие реформы.

— Кое-кто хочет накопить деньги, чтобы просто цинично и тупо, как говорят, покупать голоса. Выборы, друзья, ещё очень не скоро. Подчёркиваю, не скоро. Избирательный сезон начнётся в 2019 году, — заявил президент Украины. — Вместо того чтобы готовиться к сиюминутным подачкам и взяткам, лучше иметь мощную мотивацию вкладывать в развитие собственных общин.

Напомним, самому Порошенко, по слухам, вскоре грозит импичмент. Ранее Лайф сообщал, что Верховная рада готовится свергнуть действующего президента. Причём среди тех, кто выступает против него, оказались даже представители "Блока Петра Порошенко".