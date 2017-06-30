Из-за дождя в Шереметьево возник настоящий потоп – видео

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Из-за дождя в Шереметьево возник настоящий потоп – видео

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Тягачи с чемоданами авиапассажиров буквально плывут по территории воздушной гавани.

В московском аэропорту Шереметьево затопило взлётно-посадочную полосу, сообщает паблик Leika. Видео с места инцидента прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr.

Как видно на кадрах, тягачи с чемоданами пассажиров практически плывут по дороге на территории воздушной гавани.

На столичный регион обрушился ураган. Шквал ветра достигает 24 метров в секунду. В Москве объявлен оранжевый уровень опасности.

Подробнее об урагане в Москве читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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