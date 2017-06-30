СММ ОБСЕ опровергла обстрел своей базы, о котором сообщили украинские военные

По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ), с базой в городе Попасная под Луганском всё в порядке.

СММ ОБСЕ опубликовала на "Фейсбуке" заявление, в котором опровергла данные штаба АТО о якобы недавнем обстреле.

В ОБСЕ отметили, что накануне ночью и сегодня рано утром, на самом деле, велись интенсивные обстрелы, но сотрудники миссии в это время находились в безопасности. Предположительно, они вернутся в Попасную уже сегодня в течение дня.

Напомним, на днях Луганск обвинил Украину в подготовке покушения на наблюдателей ОБСЕ. В министерстве госбезопасности ЛНР заявили, что СБУ готовит атаки в пунктах Каланчак, Чаплинка и Чонгар.