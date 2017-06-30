Россияне ответили, игра какого футболиста сборной им запомнилась на КК-2017

Интересно, что 61% болельщиков, принявших участие в опросе, затруднились выбрать лучшего игрока.

ВЦИОМ провёл телефонный опрос среди 1200 болельщиков и выяснил, игра какого футболиста сборной России им запомнилась больше всего.

Лидером в этом опросе стал вратарь Игорь Акинфеев. Его выбрали 12% респондентов. На втором месте оказался нападающий Фёдор Смолов. Его игра запомнилась 5% опрошенных. Замыкает тройку лидеров Юрий Жирков — 4% голосов болельщиков.

Интересным фактом является то, что 61% опрошенных не смогли назвать лучшего игрока сборной России, затруднившись сделать выбор.

Благодаря опросу удалось выяснить, что 23% болельщиков следят лишь за теми играми, в которых принимает участие российская сборная.

Напомним, что сборная России не смогла пробиться в полуфинал Кубка конфедераций — 2017, уступив в решающем матче сборной Мексики со счётом 1:2.