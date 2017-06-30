Украина заявила о задержании двух "российских пограничников"

У Перекопского залива нашли лодку, на которой, по предварительным данным, и приплыли мужчины.

В Херсонской области задержали двух человек, у которых не было при себе документов. При этом глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко по неизвестной причине уверен, что они являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ.

— На берегу Перекопского залива задержали двоих неизвестных без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу, — заявляет Назаренко.

При этом в ходе допроса украинские военнослужащие каким-то образом смогли выяснить, что задержанные якобы являются российскими пограничниками. Однако каких-либо доказательств приведено не было.