Украина заявила о задержании двух "российских пограничников"

В Херсонской области задержали двух человек, у которых не было при себе документов. При этом глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко по неизвестной причине уверен, что они являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ.
— На берегу Перекопского залива задержали двоих неизвестных без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу, — заявляет Назаренко.
При этом в ходе допроса украинские военнослужащие каким-то образом смогли выяснить, что задержанные якобы являются российскими пограничниками. Однако каких-либо доказательств приведено не было.
- Популярные
- По времени