Россияне на несколько дней застряли в Греции из-за отмены чартерного рейса

По словам одной из туристок, вылет должен был состояться ещё накануне в десять часов утра.

Из-за отмены чартерного рейса россияне на несколько дней застряли в Греции. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написала туристка Татьяна Родина.

По словам девушки, вылет в Россию должен был состояться ещё в 10 часов утра, однако спустя час выяснилось, что рейс отменили. Позже стало известно, что самолёт сломался.

О том, попадут ли россияне на следующий рейс, никто не сообщал. Через несколько часов за туристами прислали такси и отвезли их в аэропорт. Отдыхающие простояли очередь на регистрацию, однако выяснилось, что их нет в списках на посадку.

— Ещё в течение нескольких часов сотрудники разводили руками и не могли дать внятного ответа, когда мы попадём домой. В восемь вечера приехал руководитель компании и запаковал уже уставших и разъярённых туристов в автобус. Нас поселили временно в отель Ираклиона ожидать свободных мест на рейс, который, как обещают, возможно, будет через пару дней, — пишет Екатерина.

Туристам предоставили номера и покормили их, а когда они захотели побеседовать с руководителем туристической компании, для них просто открыли бар. По словам девушки, её отпуск продлился благодаря компании Anex Tour.

— С нами рядом была семья с маленьким ребёнком. Девушку с малышом посадили на рейс, супруга оставили "ждать дальнейших указаний". Когда нас посадили в автобус, выяснилось, что ключи от их квартиры остались у него, — рассказывает девушка.

На данный момент туристы до сих пор находятся на Крите и ждут вылета в Россию.