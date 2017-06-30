Отец мальчика, читавшего "Гамлета" на Арбате, не разрешает СКР опросить ребёнка

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Отец мальчика, читавшего "Гамлета" на Арбате, не разрешает СКР опросить ребёнка

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Мужчина заявил следователям, что беседа с ними может отрицательно повлиять на психологическое состояние его сына Оскара.

Отец Оскара Илья Скавронски сообщил, что с мальчиком сейчас работает детский психолог, который помогает ему отойти от шока после задержания и последующих событий.

По словам мужчины, он разрешит представителям СКР пообщаться с Оскаром только после курса реабилитации.

При этом опрос Оскара необходим в первую очередь для того, чтобы следователи могли дополнить и прояснить данные двух проверок полицейских по факту превышения должностных полномочий.

Напомним, ребёнка, декламировавшего "Гамлета", задержали на Арбате в мае. Предположительно, Оскар попрошайничал. Илья Скавронски настаивает, что мальчик "просто оттачивал мастерство".

Ранее в ситуации пообещала разобраться детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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