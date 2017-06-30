На МЖД приостановлено движение "Ласточек" из-за упавшего при урагане дерева

Столицу накрыла вторая волна сильнейшего дождя и ветра с порывами до 24 метров в секунду.

Из-за шквалистого ветра в районе станции "Белокаменная" на провод контактной сети упало дерево. В итоге, как сообщили в пресс-службе МЖД, было остановлено движение "Ласточек".

— Железнодорожники организовали движение "Ласточек" по часовой стрелке по временной схеме — на участке "Ростокино" — "Лефортово", электропоезда следуют по третьему главному пути. Обращаем внимание пассажиров, что по часовой стрелке "Ласточки" следуют без остановки для посадки и высадки на станциях "Ростокино", "Белокаменная", "Локомотив", "Измайлово", "Соколиная Гора" и "Шоссе Энтузиастов". На станции "Бульвар Рокоссовского" поезда останавливаются, — пояснил представитель пресс-службы Московской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Владимир Зайченко.

Ранее Лайф сообщал, что МЖД перешла на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями.