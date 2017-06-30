Кибербезопасность под угрозой. На защитников госучреждений ДФО завели дело

Следователи недосчитали 60 миллионов, которые должна была заплатить фирма ООО "ДСЦБИ Маском" за 2012 и 2013 годы.

Во Владивостоке фирма, которая защищает от хакеров госучреждения в ДФО, оказалась под следствием. В отношении руководителя ООО "ДСЦБИ Маском" Андрея Пояркова возбуждено уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов. Всего следователи недосчитали 60 миллионов, которые должна была заплатить данная фирма за 2012 и 2013 годы.

— В этот период они подавали налоговые декларации с ложными сведениями. Деньги, вырученные от таких махинаций, руководитель якобы потратил на личные нужды, — сообщил источник в правоохранительных органах.

На своём сайте "Маском" сообщает, что "имеет безупречную историю взаимодействия с заказчиками — органами государственной, муниципальной власти и коммерческими компаниями. Результат её работы — сотни успешно реализованных проектов в регионах Сибири и Дальнего Востока".

Однако сотрудничество с правительством Еврейской АО, Чукотки, а так же с Минюстом и МЧС Хабаровского края, как оказалось, не спасло руководителя фирмы от уголовного преследования.