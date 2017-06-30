Вечером в Москве ожидаются 9-балльные пробки

Сегодня из-за непогоды заторы начали собираться ещё днём. К полудню загруженность дорог столицы была на один балл выше, чем обычно.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", вечером в Москве пробки достигнут девяти баллов. Об этом Лайфу сообщил представитель компании Дмитрий Горчаков.

— Сегодня зафиксированы самые ранние за последние два месяца семибалльные пробки. В вечерний час пик они, скорее всего, достигнут девяти баллов, — пояснил Горчаков.

По прогнозам синоптиков, 30 июня в Москве может пройти едва ли не "ветхозаветный ливень". Сильная гроза налетала на столичный регион уже дважды, есть информация о погибших и пострадавших.