Настойчивый сингапурец вынудил KFC вернуть в меню "дьявольскую" курицу

Фаран Адам почти год донимал общепит своими сообщениями в "Твиттере". Наконец руководство KFC сдалось под его напором.

Житель Сингапура под ником Фаран Адам в "Твиттере" буквально вынудил сеть фастфуда KFC вернуть в рестораны страны его любимые острые куриные ножки Hot Devil Drumlets ("Горячие дьявольские барабаны"). Сингапурец закидал компанию сообщениями в "Твиттере", пишет Mashable.

hot devil drumlets pls. — Farhan (@farthestofhans) 26 августа 2016 г.

im hangry coz you guys wont bring back the Hot Devil Drumlets. — Farhan (@farthestofhans) 20 октября 2016 г.

u know what's too good to be true? the return of hot devil drumlets — Farhan (@farthestofhans) 19 декабря 2016 г.

"Я голоден, потому что у вас, ребята, нет моих острых куриных ножек", "Куриные ножки, пожалуйста!", "А вы знаете, что ещё горячее? Острые куриные ножки", — отвечал он на разные твиты общепита.

Переписка в одни ворота шла целый год, и вот, наконец, представитель сети сам прислал Фарану личное сообщение, в котором рассказал о возвращении ножек и даже прислал фото порции в качестве доказательства.

— Привет, мы видели твои твиты. Ножки возвращаются, и они стали ещё острее, чем раньше. Думаю, ты должен стать первым сингапурцем, который их попробует, — отметил он.