Настойчивый сингапурец вынудил KFC вернуть в меню "дьявольскую" курицу

Читайте также

Настойчивый сингапурец вынудил KFC вернуть в меню "дьявольскую" курицу

18

Горячие куриные ножки. Фото: Twitter

Фаран Адам почти год донимал общепит своими сообщениями в "Твиттере". Наконец руководство KFC сдалось под его напором.

Житель Сингапура под ником Фаран Адам в "Твиттере" буквально вынудил сеть фастфуда KFC вернуть в рестораны страны его любимые острые куриные ножки Hot Devil Drumlets ("Горячие дьявольские барабаны"). Сингапурец закидал компанию сообщениями в "Твиттере", пишет Mashable.

"Я голоден, потому что у вас, ребята, нет моих острых куриных ножек", "Куриные ножки, пожалуйста!", "А вы знаете, что ещё горячее? Острые куриные ножки", — отвечал он на разные твиты общепита.

Переписка в одни ворота шла целый год, и вот, наконец, представитель сети сам прислал Фарану личное сообщение, в котором рассказал о возвращении ножек и даже прислал фото порции в качестве доказательства.

<p></p>

— Привет, мы видели твои твиты. Ножки возвращаются, и они стали ещё острее, чем раньше. Думаю, ты должен стать первым сингапурцем, который их попробует, — отметил он.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!