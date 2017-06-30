Опубликован предварительный текст присяги для получения гражданства РФ

Кандидат на вступление в гражданство должен будет дать клятву о соблюдении Конституции России и уважении истории страны.

Госдума опубликовала предварительный текст присяги для получения российского гражданства. Его озвучил первый зампред Комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

В частности, в тексте говорится о том, что вступающий в гражданство кандидат должен поклясться соблюдать Конституцию России, а также уважать её историю.

Вариант, который лёг в основу предварительного текста присяги, разработал глава комитета Павел Крашенинников.

— Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции, — говорится в тексте присяги.