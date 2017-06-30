В Зимбабве дикий слон погнался за участником марафона

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В Зимбабве дикий слон погнался за участником марафона

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Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Когда испуганный спортсмен упал на обочину, животное тут же потеряло к нему интерес и скрылось в лесу.

Дикий слон погнался за участником Марафона водопада Виктория в Зимбабве. Об этом сообщает UPI.

На кадрах видно, что животное внезапно выскочило на дорогу, по которой бежали спортсмены, и погналось за одним из них. Испуганный марафонец ускорился, а затем упал на обочину. Животное тут же потеряло к нему интерес, потопталось по дороге, а затем скрылось в лесу.

Отметим, что в этом году в Марафоне водопада Виктория участвовало около 2,5 тысячи бегунов из разных стран мира, в том числе США, Франции, Китая, Японии, Бразилии и Польши.

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