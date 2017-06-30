В Зимбабве дикий слон погнался за участником марафона

Когда испуганный спортсмен упал на обочину, животное тут же потеряло к нему интерес и скрылось в лесу.

Дикий слон погнался за участником Марафона водопада Виктория в Зимбабве. Об этом сообщает UPI.

Elephant interrupts marathon, charges at a runner in Zimbabwe https://t.co/5sVoab8U4k — ChuckyT3 (@ChuckyT3) 30 июня 2017 г.

На кадрах видно, что животное внезапно выскочило на дорогу, по которой бежали спортсмены, и погналось за одним из них. Испуганный марафонец ускорился, а затем упал на обочину. Животное тут же потеряло к нему интерес, потопталось по дороге, а затем скрылось в лесу.

Отметим, что в этом году в Марафоне водопада Виктория участвовало около 2,5 тысячи бегунов из разных стран мира, в том числе США, Франции, Китая, Японии, Бразилии и Польши.