В Домодедово из-за непогоды протекла крыша

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В Домодедово из-за непогоды протекла крыша

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Сотрудники воздушной гавани пытаются ликвидировать проблему, вычерпывая воду вёдрами.

Сегодня на столичный регион обрушились сильные грозы с ливнями, градом и порывами ветра местами до 24 метров в секунду. Не все здания устояли в таких условиях. Гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS) прислал в редакцию видео, на котором видно, что в аэропорту Домодедово протекла крыша.

Ранее из-за непогоды в столичных аэропортах задержали более 40 рейсов. Гроза налетела на Москву около полудня, дождь продолжается до сих пор.

Осложнилась и ситуация на дорогах. Так, в настоящее время пробки в городе оцениваются в семь баллов, а к вечернему часу пик они вырастут до девяти.

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